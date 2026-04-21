Atelier | Kamishibaï Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

QUAND LES HISTOIRES GLISSENT D’UN THEATRE DE BOIS…

Dans le cadre du festival Quartier du livre du 27 mai au 3 juin, les bibliothécaires de L’Heure Joyeuse vous invitent à imaginer la fin d’une histoire racontée en kamishibaï.

Kamishibaï est un mot japonais qui signifie littéralement théâtre de papier : kami (papier) et shibaï (théâtre). Dans un petit théâtre en bois qu’on appelle le butaï, on fait glisser des images tout en lisant une histoire.

Héritier d’une longue tradition iconographique au Japon, le kamishibaï moderne naît véritablement à la fin des années 1920. Des conteurs, les oncles gaïto parcouraient les villages, un butaï fixé sur leur vélo et lisaient des kamishibaï aux enfants, pour leur vendre des bonbons. (Source cpd67.site.ac-strasbourg)

– Le samedi 30 mai | 15h, évènement organisé à la Mairie du 5e

– Le Mercredi 3 juin | 15h, à L’Heure Joyeuse À partir de 5 ans

sur inscription

Durée : 1h30

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Le samedi 27 juin 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public tout-petits et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T16:30:00+02:00

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/



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