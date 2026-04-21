Atelier | Kamishibaï Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
Atelier | Kamishibaï Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris samedi 27 juin 2026.
QUAND LES HISTOIRES GLISSENT D’UN THEATRE DE BOIS…
Dans le cadre du festival Quartier du livre du 27 mai au 3 juin, les bibliothécaires de L’Heure Joyeuse vous invitent à imaginer la fin d’une histoire racontée en kamishibaï.
Kamishibaï est un mot japonais qui signifie littéralement théâtre de papier : kami (papier) et shibaï (théâtre). Dans un petit théâtre en bois qu’on appelle le butaï, on fait glisser des images tout en lisant une histoire.
Héritier d’une longue tradition iconographique au Japon, le kamishibaï moderne naît véritablement à la fin des années 1920. Des conteurs, les oncles gaïto parcouraient les villages, un butaï fixé sur leur vélo et lisaient des kamishibaï aux enfants, pour leur vendre des bonbons. (Source cpd67.site.ac-strasbourg)
– Le samedi 30 mai | 15h, évènement organisé à la Mairie du 5e
– Le Mercredi 3 juin | 15h, à L’Heure Joyeuse
À partir de 5 ans
sur inscription
Durée : 1h30
En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse
Invente la fin de l’histoire en illustrant une planche
Le samedi 27 juin 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public tout-petits et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T16:30:00+02:00
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque L’Heure joyeuse et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Atelier : jonglage à Paris 20 Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris 21 avril 2026
- La journée des enfants et le koinobori Maison de la culture du Japon à Paris Paris 21 avril 2026
- Brina Svit présente « Adiós à Buenos Aires » avec la complicité de Laura Alcoba – Soirée musicale, Librairie Gallimard, Paris 21 avril 2026
- Sport seniors en plein air : Multisports avec l’association VIACTI Place Félix eboué Paris 21 avril 2026
- Avant-première exceptionnelle – NOUS L’ORCHESTRE, Sept Parnassiens, Paris 21 avril 2026