Atelier Kapla, Halle Tropisme, Montpellier
Atelier Kapla, Halle Tropisme, Montpellier samedi 16 mai 2026.
Atelier Kapla Samedi 16 mai, 14h30 Halle Tropisme Hérault
Prix enfant: 5 euros (gratuit pour les adultes accompagnateurs)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T14:30:00+02:00 – 2026-05-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T14:30:00+02:00 – 2026-05-16T16:00:00+02:00
Avec plus de 2000 Kapla à disposition, venez imaginer et construire autrement en repoussant les limites de l’architecture à travers un jeu à la fois coopératif, ludique et pédagogique. Cet atelier offre aux enfants une belle opportunité de stimuler leur créativité et de développer leur sens de la construction tout en s’amusant.
Rendez-vous le samedi 16 mai, de 14h30 à 16h00, à la Halle Tropisme
Tarif enfant : 5 € (gratuit pour les adultes accompagnateurs).
Pour réserver vos places, merci de vous inscrire via le lien d’inscription !
Halle Tropisme 121 rue fontcouverte montpellier Montpellier Croix d’Argent Hérault Occitanie
La Maison de l’Architecture Occitanie-Méditerranée a le plaisir de vous reproposer un atelier Kapla à la Halle Tropisme à l’occasion de leur festival Hyperactive en mai ! kapla halle tropisme
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