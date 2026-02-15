MONTPELLIER À TRAVERS LA LITTÉRATURE Montpellier

MONTPELLIER À TRAVERS LA LITTÉRATURE

Partez sur les traces de Montpellier à travers la littérature, entre anecdotes historiques et lectures d’extraits.

Visite en français

Votre guide vous présentera les parcours de certaines des illustres plumes qui ont écrit sur Montpellier au fil des siècles. La visite sera ponctuée de lectures de textes d’André Gide, Rousseau, Jeanne Galzy, Paul Valéry, Stendhal et bien d’autres encore.

Sur réservation

– Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Esplanade Charles de Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Follow in the footsteps of Montpellier through literature, with historical anecdotes and readings of excerpts.

