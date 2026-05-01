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CONCERT HOMMAGE À JOËL PONS Montpellier

CONCERT HOMMAGE À JOËL PONS Montpellier dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 43 rue de l'Aiguillerie

Ville : 34000 Montpellier

Département : Hérault

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Montpellier

CONCERT HOMMAGE À JOËL PONS

43 rue de l’Aiguillerie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Concert en l’honneur de Joël Pons à la Basilique Notre -Dame des Tables le 17 mai à 17h

Au programme

Bach Cantate 4 (Christ lag in Todesbanden)
Bach Cantate 106 (Actus Tragicus)
Pergolesi Stabat Mater
Haendel Final du Messie
Concert en l’honneur de Joël Pons à la Basilique Notre -Dame des Tables le 17 mai à 17h

Au programme

Bach Cantate 4 (Christ lag in Todesbanden)
Bach Cantate 106 (Actus Tragicus)
Pergolesi Stabat Mater
Haendel Final du Messie

L’entrée est libre, mais une participation aux frais, même modeste, sera la bienvenue !
Il est conseillé de réserver… mais ce n’est pas obligatoire !

Renseignements et réservations arsmusica@wanadoo.fr   .

43 rue de l’Aiguillerie Montpellier 34000 Hérault Occitanie   arsmusica@wanadoo.fr

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English :

Concert in honor of Joël Pons at the Basilique Notre -Dame des Tables on May 17 at 5pm

Program

Bach: Cantata 4 (Christ lag in Todesbanden)
Bach: Cantata 106 (Actus Tragicus)
Pergolesi Stabat Mater
Handel: Messiah Finale

L’événement CONCERT HOMMAGE À JOËL PONS Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER

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