CONCERT HOMMAGE À JOËL PONS Montpellier
CONCERT HOMMAGE À JOËL PONS Montpellier dimanche 17 mai 2026.
Montpellier
CONCERT HOMMAGE À JOËL PONS
43 rue de l’Aiguillerie Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Concert en l’honneur de Joël Pons à la Basilique Notre -Dame des Tables le 17 mai à 17h
Au programme
Bach Cantate 4 (Christ lag in Todesbanden)
Bach Cantate 106 (Actus Tragicus)
Pergolesi Stabat Mater
Haendel Final du Messie
Concert en l’honneur de Joël Pons à la Basilique Notre -Dame des Tables le 17 mai à 17h
Au programme
Bach Cantate 4 (Christ lag in Todesbanden)
Bach Cantate 106 (Actus Tragicus)
Pergolesi Stabat Mater
Haendel Final du Messie
L’entrée est libre, mais une participation aux frais, même modeste, sera la bienvenue !
Il est conseillé de réserver… mais ce n’est pas obligatoire !
Renseignements et réservations arsmusica@wanadoo.fr .
43 rue de l’Aiguillerie Montpellier 34000 Hérault Occitanie arsmusica@wanadoo.fr
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English :
Concert in honor of Joël Pons at the Basilique Notre -Dame des Tables on May 17 at 5pm
Program
Bach: Cantata 4 (Christ lag in Todesbanden)
Bach: Cantata 106 (Actus Tragicus)
Pergolesi Stabat Mater
Handel: Messiah Finale
L’événement CONCERT HOMMAGE À JOËL PONS Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER
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