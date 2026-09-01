ATELIER KEEPSAKE Béziers
samedi 26 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ATELIER KEEPSAKE
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Composez votre boîte à souvenirs entre objets, images et émotions, et gardez une trace de votre création grâce à une photographie.
Apportez une boîte remplie de petits trésors, d’objets du quotidien ou de souvenirs liés à votre ville et à un lieu qui vous est cher. Inspiré des keepsakes , cet atelier imaginé par Suzanne Hetzel invite adultes et enfants dès 6 ans à créer leur propre boîte à souvenirs, mêlant objets, images et mémoire intime. À la fin de la journée, repartez avec une image scannée de votre création.
Sur inscription. Dès 6 ans. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Put together your own memory box filled with objects, images, and emotions, and capture your creation with a photograph.
L’événement ATELIER KEEPSAKE Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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