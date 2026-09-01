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AGENDA · Béziers

ATELIER KEEPSAKE Béziers

samedi 26 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

ATELIER KEEPSAKE

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Composez votre boîte à souvenirs entre objets, images et émotions, et gardez une trace de votre création grâce à une photographie.
Apportez une boîte remplie de petits trésors, d’objets du quotidien ou de souvenirs liés à votre ville et à un lieu qui vous est cher. Inspiré des keepsakes , cet atelier imaginé par Suzanne Hetzel invite adultes et enfants dès 6 ans à créer leur propre boîte à souvenirs, mêlant objets, images et mémoire intime. À la fin de la journée, repartez avec une image scannée de votre création.
Sur inscription. Dès 6 ans.   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Put together your own memory box filled with objects, images, and emotions, and capture your creation with a photograph.

L’événement ATELIER KEEPSAKE Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34

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