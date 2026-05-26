Montpellier

ATELIER KINTSUGI

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Sublimer les fêlures!

Plongez dans l’univers poétique du Kintsugi, cet art japonais ancestral qui répare la céramique brisée à l’aide de poudre dorée, transformant chaque fissure en une beauté précieuse.

Atelier Kintsugi, par Isabelle

Sublimer les fêlures!

Plongez dans l’univers poétique du Kintsugi, cet art japonais ancestral qui répare la céramique brisée à l’aide de poudre dorée, transformant chaque fissure en une beauté précieuse.

Lors de cet atelier, vous apprendrez à donner une nouvelle vie à un objet en mettant en valeur ses cicatrices, dans une approche créative et méditative.

Un magnifique hommage à l’imperfection et à la résilience.

Durée 1h30. Tarif 35€, matériel inclus

Dates

SAMEDI 6/06_14h Atelier Kintsugi (Isabelle)

Concept Store Le Repaire de Biivers

48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Téléphone 07 67 29 07 07

Email biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sublimating cracks!

Immerse yourself in the poetic world of Kintsugi, the ancient Japanese art of repairing broken ceramics with golden powder, transforming every crack into a precious beauty.

L’événement ATELIER KINTSUGI Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER