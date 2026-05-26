ATELIER KINTSUGI Montpellier
ATELIER KINTSUGI Montpellier samedi 6 juin 2026.
Montpellier
ATELIER KINTSUGI
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Sublimer les fêlures!
Plongez dans l’univers poétique du Kintsugi, cet art japonais ancestral qui répare la céramique brisée à l’aide de poudre dorée, transformant chaque fissure en une beauté précieuse.
Atelier Kintsugi, par Isabelle
Sublimer les fêlures!
Plongez dans l’univers poétique du Kintsugi, cet art japonais ancestral qui répare la céramique brisée à l’aide de poudre dorée, transformant chaque fissure en une beauté précieuse.
Lors de cet atelier, vous apprendrez à donner une nouvelle vie à un objet en mettant en valeur ses cicatrices, dans une approche créative et méditative.
Un magnifique hommage à l’imperfection et à la résilience.
Durée 1h30. Tarif 35€, matériel inclus
Dates
SAMEDI 6/06_14h Atelier Kintsugi (Isabelle)
Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier
Infos & inscriptions
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
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English :
Sublimating cracks!
Immerse yourself in the poetic world of Kintsugi, the ancient Japanese art of repairing broken ceramics with golden powder, transforming every crack into a precious beauty.
L’événement ATELIER KINTSUGI Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER
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