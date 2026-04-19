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Atelier Kocoya – L’intelligence artificielle Bibliothèque Amélie Paris

Atelier Kocoya – L’intelligence artificielle Bibliothèque Amélie Paris

Atelier Kocoya – L’intelligence artificielle Bibliothèque Amélie Paris mardi 9 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Amélie

Adresse : 164 rue de Grenelle

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif : <p>Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr</p>

L’association Kocoya ThinkLab vous propose de découvrir comment l’intelligence artificielle peut vous aider à écrire, organiser, créer… et bien plus encore !

Vous souhaitez en apprendre plus sur cette technologie qui révolutionne notre quotidien ?
Un jeune formateur Kocoya animera ce moment d’échange et vous apportera son regard d’utilisateur averti.
Le mardi 09 juin 2026
de 10h30 à 10h30
gratuit

Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-09T13:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T10:30:00+02:00_2026-06-09T10:30:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle  75007 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7


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