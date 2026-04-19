Atelier Kocoya – L’intelligence artificielle Bibliothèque Amélie Paris

L’association Kocoya ThinkLab vous propose de découvrir comment l’intelligence artificielle peut vous aider à écrire, organiser, créer… et bien plus encore !

Vous souhaitez en apprendre plus sur cette technologie qui révolutionne notre quotidien ?

Un jeune formateur Kocoya animera ce moment d’échange et vous apportera son regard d’utilisateur averti.

Le mardi 09 juin 2026

de 10h30 à 10h30

gratuit

Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-09T13:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T10:30:00+02:00_2026-06-09T10:30:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7



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