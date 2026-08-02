Atelier Kokedama Ressourcerie Le Plant B Paris
mercredi 9 septembre 2026 · Ressourcerie Le Plant B · Paris
Informations pratiques
Vos plantes aussi méritent du style.
Venez apprendre avec Rose l’art du kokédama (« balle de mousse » en japonais)
Vous réaliserez de vos mains un kokédama à partir des plantes rescapées du Plant B et repartirez avec !
– 15h30 : Atelier Kokédamas en famille ! Parents et enfants réaliseront ensemble leurs propres kokédamas, apprendront les bases de cette technique végétale japonaise et repartiront avec leur création.
– 18h00 : Atelier adultes
Les ateliers seront animés par Rose de Green and Gold !
Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniersau sein du tiers-lieuBercy encore !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Initiez-vous à l’art du Kokedama dans un lieu unique à Paris !
Le mercredi 09 septembre 2026
de 18h00 à 19h00
Le mercredi 09 septembre 2026
de 15h30 à 17h00
payant
1 place adulte : 22€
1 duo (1 parent + 1 enfant, 2 kokedamas réalisés : matériel, plantes et substrat fournis) : 39€
En dessous de 4 inscrits, l’atelier n’aura pas lieu.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-09T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-09T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-09T15:30:00+02:00_2026-09-09T17:00:00+02:00;2026-09-09T18:00:00+02:00_2026-09-09T19:00:00+02:00
Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org
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