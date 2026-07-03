Atelier Kokeshi Bibliothèque Georges Brassens Paris

Informations pratiques

À partir de papier origami, un atelier dédié à la fabrication d’un marque-pages en forme de Kokeshi, poupée

traditionnelle japonaise.

Deux séances sont proposées : de 15h à 15h45 et de 16h à 16h45.

Dans le cadre de l’édition 2026 des Mordus du manga, venez créer votre propre marque-pages !

Le samedi 26 septembre 2026

de 16h00 à 16h45

Le samedi 26 septembre 2026

de 15h00 à 15h45

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Tout public. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T19:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T15:45:00+02:00;2026-09-26T16:00:00+02:00_2026-09-26T16:45:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



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