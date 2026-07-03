Atelier Kokeshi Bibliothèque Georges Brassens Paris
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Georges Brassens · Paris
Informations pratiques
À partir de papier origami, un atelier dédié à la fabrication d’un marque-pages en forme de Kokeshi, poupée
traditionnelle japonaise.
Deux séances sont proposées : de 15h à 15h45 et de 16h à 16h45.
Dans le cadre de l’édition 2026 des Mordus du manga, venez créer votre propre marque-pages !
Le samedi 26 septembre 2026
de 16h00 à 16h45
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 15h45
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30
Tout public. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T19:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T15:45:00+02:00;2026-09-26T16:00:00+02:00_2026-09-26T16:45:00+02:00
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
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