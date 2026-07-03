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Atelier Kokeshi Bibliothèque Georges Brassens Paris

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Georges Brassens · Paris

Atelier Kokeshi Bibliothèque Georges Brassens Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Georges Brassens
Adresse
38 rue Gassendi
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30</p>

À partir de papier origami, un atelier dédié à la fabrication d’un marque-pages en forme de Kokeshi, poupée
traditionnelle japonaise.

Deux séances sont proposées : de 15h à 15h45 et de 16h à 16h45.

Dans le cadre de l’édition 2026 des Mordus du manga, venez créer votre propre marque-pages !
Le samedi 26 septembre 2026
de 16h00 à 16h45
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 15h45
gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Tout public. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T19:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T15:45:00+02:00;2026-09-26T16:00:00+02:00_2026-09-26T16:45:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi  75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr


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