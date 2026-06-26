ATELIER KOMBUCHA, KÉFIR, BOISSONS FERMENTÉES… OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

ATELIER KOMBUCHA, KÉFIR, BOISSONS FERMENTÉES…

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS 2 Rue Thiers Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Vous avez entendu parler de Kéfir, de Kombucha, de Cheong, de Koso ? De champagne des fées, de limonade maison, de vinaigre de cidre ? Laetitia Lavergne de la Ferme du Petit Poisson vient partager ses connaissances au cours d’un atelier à l’Office de tourisme de Saint-Gaudens !

Laetitia vous propose de découvrir toutes ces boissons fermentées, leurs histoires, leurs différences, leurs vertus (ou pas !). Il y en aura pour tous les goûts, toutes les utilisations.

Pour cet atelier, vous fabriquerez ensemble une boisson avec les fleurs de saison et vous pourrez repartir chacun une préparation à déguster et à voir évoluer chez vous.

Un atelier complet mêlant théorie et pratique dans le partage et la convivialité, pour ne plus avoir peur de se lancer !

Laetitia proposera également ses produits à vendre en fin d’atelier.

Atelier à partir de 8 ans.

Places limitées, réservation obligatoire. 20 .

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS 2 Rue Thiers Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Have you heard of Kéfir, Kombucha, Cheong, or Koso? What about fairy champagne, homemade lemonade, or apple cider vinegar? Laetitia Lavergne from La Ferme du Petit Poisson is coming to share her expertise during a workshop at the Saint-Gaudens Tourist Office!

L’événement ATELIER KOMBUCHA, KÉFIR, BOISSONS FERMENTÉES… Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE