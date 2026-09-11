Atelier « La bonne aventure », Bibliothèque, Mulhouse

Informations pratiques

Atelier « La bonne aventure » Samedi 19 septembre, 11h15, 15h00 Bibliothèque Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

« Serai-je heureux en amours ? La personne à laquelle je pense me fréquente-t-elle par amitié ou par intérêt ? La personne à laquelle je pense m’aime-t-elle ? Dois-je confier mon secret à une telle personne ? Trouverai-je de l’argent ? »

Autant de questions auxquelles permet de répondre Le livre du destin, ou Le Sorcier des salons, curieux petit ouvrage visible au sein de l’exposition « De la pierre à la planche ».

Laissez-vous dire la bonne aventure !

Bibliothèque 19 Grand rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0369776717 http://bibliotheques.mulhouse.fr https://www.facebook.com/bibmulhouse/

« Serai-je heureux en amours ? La personne à laquelle je pense me fréquente-t-elle par amitié ou par intérêt ? La personne à laquelle je pense m’aime-t-elle ? Dois-je confier mon secret à une telle ?…

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