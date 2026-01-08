Mulhouse

Journée découverte au zoo de Mulhouse

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Découvrez le zoo comme jamais auparavant lors de la Journée découverte, un événement annuel célébrant l’anniversaire du parc, ouvert en septembre 1868. Toute la journée, des animations sont proposées par les équipes du Parc pour partir à la découverte des coulisses et des métiers du zoo. Vétérinaires, soigneurs animaliers, zoopédagogues et agents techniques vous font part de leur quotidien dans des lieux fermés habituellement aux visiteurs. Tarif unique.

Découvrez le Parc zoologique et botanique de Mulhouse comme jamais auparavant lors de la Journée découverte, un événement annuel célébrant l’anniversaire du parc, ouvert en septembre 1868.

Vétérinaires, soigneurs animaliers, zoopédagogues et agents techniques vous dévoilent leur quotidien et vous ouvrent les portes de lieux habituellement fermés au public.

En participant, vous contribuez activement à la protection des espèces menacées les recettes de la journée sont intégralement reversées aux 21 programmes de conservation soutenus par le Parc à travers le monde. Une journée inoubliable et engagée, à ne pas manquer ! .

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 65 zoo@mulhouse-alsace.fr

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English :

Discover the zoo like never before on Discovery Day, an annual event celebrating the anniversary of the park, which opened in September 1868. All day long, the park?s staff will be on hand to offer you a behind-the-scenes look at the zoo?s various professions. Veterinarians, animal caretakers, zoo educators and technical staff will share their daily lives in areas usually closed to visitors. One price only.

L’événement Journée découverte au zoo de Mulhouse Mulhouse a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace