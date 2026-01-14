Bourse 1/43 Mulhouse

Bourse 1/43

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-21 09:30:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

2026-03-21

La 93e édition organisée par le Club Mulhouse 1/43 sera l’occasion d’échanger et s’offrir des jouets, voitures, trains, figurines, poupées, ours, Lego, playmobiles… Une exposition thématique autour des véhicules de pompier est proposée pour cette édition.

La bourse 1/43 rassemble plus de 250 exposants de différents pays européens Allemagne, Suisse, Italie, Belgique, Espagne…

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00 mulhouse43eme@gmail.com

The 93rd edition, organized by Club Mulhouse 1/43, will be an opportunity to trade and buy toys, cars, trains, figurines, dolls, bears, Lego, playmobiles… This year’s event also features a themed exhibition on fire engines.

The 1/43 bourse brings together over 250 exhibitors from various European countries: Germany, Switzerland, Italy, Belgium, Spain…

