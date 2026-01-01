Visite commentée de l’exposition Le Souffle de la Subsistance

16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 16:00:00

fin : 2026-01-10 17:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Découvrez l’exposition du moment, à l’occasion d’un échange avec un.e médiateur.rice de La Kunsthalle, centre d’art contemporain.

Découvrez l’exposition Le Souffle de la Subsistance, à l’occasion d’un échange avec un.e médiateur.rice de La Kunsthalle, centre d’art contemporain. 0 .

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the exhibition of the moment, in conversation with a mediator from La Kunsthalle, center for contemporary art.

L’événement Visite commentée de l’exposition Le Souffle de la Subsistance Mulhouse a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace