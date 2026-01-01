Visite commentée de l’exposition Le Souffle de la Subsistance Mulhouse
Visite commentée de l’exposition Le Souffle de la Subsistance
16 rue de la Fonderie Mulhouse
Samedi 2026-01-10 16:00:00
2026-01-10 17:00:00
2026-01-10
Découvrez l’exposition du moment, à l’occasion d’un échange avec un.e médiateur.rice de La Kunsthalle, centre d’art contemporain.
16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr
English :
Discover the exhibition of the moment, in conversation with a mediator from La Kunsthalle, center for contemporary art.
