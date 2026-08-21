UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montpellier

Atelier : La cuisine moléculaire, Médiathèque William Shakespeare, Montpellier

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque William Shakespeare · Montpellier

Atelier : La cuisine moléculaire, Médiathèque William Shakespeare, Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque William Shakespeare
Adresse
150 avenue Paul Bringuier 34080 Montpellier
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
12 participants, inscription obligatoire

Atelier : La cuisine moléculaire Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque William Shakespeare Hérault

12 participants, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Gélifier, cristalliser, enfumer, émulsifier…
Démystifiez ces termes, et découvrez les principes scientifiques sous-jacents pour étonner vos amis et vos papilles.
De 6 à 11 ans sur inscription au 04 67 16 34 20
ou par mail : mediatheque.shakespeare@montpellier.fr
Avec Les Petits Débrouillards
Dans le cadre de la Fête de la science 2026

Médiathèque William Shakespeare 150 avenue Paul Bringuier 34080 Montpellier Montpellier 34080 Le Petit Bard Hérault Occitanie 0467163420 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0467163420 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.shakespeare@montpellier.fr »}] [{« link »: « mailto:mediatheque.shakespeare@montpellier.fr »}]
Biblis en folie 2026

©DR

À voir aussi à Montpellier (Hérault)