Atelier : La cuisine moléculaire, Médiathèque William Shakespeare, Montpellier

Informations pratiques

Atelier : La cuisine moléculaire Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque William Shakespeare Hérault

12 participants, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Gélifier, cristalliser, enfumer, émulsifier…

Démystifiez ces termes, et découvrez les principes scientifiques sous-jacents pour étonner vos amis et vos papilles.

De 6 à 11 ans sur inscription au 04 67 16 34 20

ou par mail : mediatheque.shakespeare@montpellier.fr

Avec Les Petits Débrouillards

Dans le cadre de la Fête de la science 2026

Médiathèque William Shakespeare 150 avenue Paul Bringuier 34080 Montpellier Montpellier 34080 Le Petit Bard Hérault Occitanie 0467163420 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0467163420 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.shakespeare@montpellier.fr »}] [{« link »: « mailto:mediatheque.shakespeare@montpellier.fr »}]

Biblis en folie 2026

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