Atelier : La démocratie des saveurs, Médiathèque Emile Zola, Montpellier

Informations pratiques

Atelier : La démocratie des saveurs Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Emile Zola Hérault

atelier limité à 12 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Explorez comment nos goûts se construisent et se partagent : un atelier participatif pour débattre, goûter et comprendre nos choix alimentaires.

L’atelier invite à redécouvrir la diversité des goûts à travers la dégustation collective. Il favorise le partage et la réflexion sur nos choix alimentaires pour mieux comprendre leur impact culturel et environnemental.

De 11 à 15 ans, 12 participants. Inscription obligatoire au 04 99 06 27 34

En partenariat avec Kimiyo

Dans le cadre de la Fête de la science 2026

Médiathèque Emile Zola 218 boulevard de l’Aéroport International 34000 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 04 67 34 87 00 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0499062734 »}] La médiathèque peut accueillir simultanément 2300 personnes et offre 1400 places assises.

Accessible sur 5 niveaux, la médiathèque Émile Zola comprend notamment un Forum de l’Actualité, un Entresol Musique & Danse, un espace Jeux Vidéo, une ludothèque, une mezzanine Cinéma et l’espace Homère dédié aux personnes malvoyantes ou non-voyantes.

La Ruche des Livres propose aux partenaires éducatifs (écoles, crèches, associations…) un ensemble de ressources pédagogiques pour les enfants, de la naissance à la fin du primaire.

Des salles de travail et deux salles de rencontres et de projections complètent cette riche offre de services. Elle est desservie par le tramway, ligne 1 et 4 station « Place de l’Europe » et est aussi directement accessible en voiture « Parking Europa »

Biblis en folie 2026

©DR