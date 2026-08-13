Atelier La fabrique à oiseaux à Landivy Médiathèque de Landivy Landivy
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque de Landivy · Landivy
Informations pratiques
Landivy
Atelier La fabrique à oiseaux à Landivy
Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:00:00
fin : 2026-09-30 10:45:00
Date(s) :
2026-09-30
Viens fabriquer un oiseau et repars avec ta création à la maison
Les oiseaux vivent tout autour de nous, et nous enchantent par leurs formes et leurs couleurs.
Viens créer ton oiseau et invite-le chez toi !
Gratuit
Durée 45 min
A partir de 3 ans
Réservation conseillée auprès de la médiathèque de Landivy .
Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr
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English :
Come make a bird and take your creation home with you
L’événement Atelier La fabrique à oiseaux à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme
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