Atelier La fabrique à oiseaux à Landivy Médiathèque de Landivy Landivy

Informations pratiques

Landivy

Atelier La fabrique à oiseaux à Landivy

Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:00:00

fin : 2026-09-30 10:45:00

Date(s) :

2026-09-30

Viens fabriquer un oiseau et repars avec ta création à la maison

Les oiseaux vivent tout autour de nous, et nous enchantent par leurs formes et leurs couleurs.

Viens créer ton oiseau et invite-le chez toi !

Gratuit

Durée 45 min

A partir de 3 ans

Réservation conseillée auprès de la médiathèque de Landivy .

Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr

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English :

Come make a bird and take your creation home with you

L’événement Atelier La fabrique à oiseaux à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme