Biblis en folie Sieste littéraire Un air d’oiseau à Landivy Médiathèque de Landivy Landivy
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Landivy · Landivy
Informations pratiques
Landivy
Biblis en folie Sieste littéraire Un air d’oiseau à Landivy
Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 13:30:00
fin : 2026-10-03 14:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Une sieste littéraire pour partir à la rencontre des oiseaux à la médiathèque de Landivy
Les oiseaux vivent tout autour de nous et nous bercent de leurs chants mélodieux.
Fermez les yeux, et plongez dans une sieste littéraire à la rencontre des oiseaux.
Gratuit / pour adultes
Durée 30 min
Sur réservation .
Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr
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English :
A Literary Nap to Go Meet the Birds at the Landivy Media Center
L’événement Biblis en folie Sieste littéraire Un air d’oiseau à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme
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