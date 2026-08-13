Biblis en folie Sieste littéraire Un air d’oiseau à Landivy Médiathèque de Landivy Landivy

Informations pratiques

Landivy

Biblis en folie Sieste littéraire Un air d’oiseau à Landivy

Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 13:30:00

fin : 2026-10-03 14:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Une sieste littéraire pour partir à la rencontre des oiseaux à la médiathèque de Landivy

Les oiseaux vivent tout autour de nous et nous bercent de leurs chants mélodieux.

Fermez les yeux, et plongez dans une sieste littéraire à la rencontre des oiseaux.

Gratuit / pour adultes

Durée 30 min

Sur réservation .

Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr

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English :

A Literary Nap to Go Meet the Birds at the Landivy Media Center

L’événement Biblis en folie Sieste littéraire Un air d’oiseau à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme