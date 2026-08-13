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Biblis en folie Sieste littéraire Un air d’oiseau à Landivy Médiathèque de Landivy Landivy

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Landivy · Landivy

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Médiathèque de Landivy
Adresse
1 Rue Saint-François
Ville
53190 Landivy
Département
Mayenne
Tarif

Landivy

Biblis en folie Sieste littéraire Un air d’oiseau à Landivy

Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 13:30:00
fin : 2026-10-03 14:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Une sieste littéraire pour partir à la rencontre des oiseaux à la médiathèque de Landivy
Les oiseaux vivent tout autour de nous et nous bercent de leurs chants mélodieux.
Fermez les yeux, et plongez dans une sieste littéraire à la rencontre des oiseaux.

Gratuit / pour adultes
Durée 30 min
Sur réservation   .

Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63  mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr

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English :

A Literary Nap to Go Meet the Birds at the Landivy Media Center

L’événement Biblis en folie Sieste littéraire Un air d’oiseau à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme

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