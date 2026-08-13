Rencontre Litté’café à Landivy Médiathèque de Landivy Landivy
mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque de Landivy · Landivy
Informations pratiques
Landivy
Rencontre Litté’café à Landivy
Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 17:30:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06 2027-02-02
Rencontre Litté’café
Passez un moment convivial, à la médiathèque, en échangeant autour de l’actualité littéraire, de vos coups de cœur ou encore de vos piles à lire !
Gratuit
à partir de 15 ans
1h
sans réservation .
Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr
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English :
Meeting Litté’café
L’événement Rencontre Litté’café à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme
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