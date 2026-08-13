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Rencontre Litté’café à Landivy Médiathèque de Landivy Landivy

mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque de Landivy · Landivy

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Médiathèque de Landivy
Adresse
1 Rue Saint-François
Ville
53190 Landivy
Département
Mayenne
Tarif

Landivy

Rencontre Litté’café à Landivy

Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 17:30:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06 2027-02-02

Rencontre Litté’café
Passez un moment convivial, à la médiathèque, en échangeant autour de l’actualité littéraire, de vos coups de cœur ou encore de vos piles à lire !

Gratuit
à partir de 15 ans
1h
sans réservation   .

Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63  mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr

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English :

Meeting Litté’café

L’événement Rencontre Litté’café à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme

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