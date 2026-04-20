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[Atelier] La Fiesta de Cornebidouille ! La Grande Ourse Dieppe

[Atelier] La Fiesta de Cornebidouille ! La Grande Ourse Dieppe samedi 9 mai 2026.

Lieu : La Grande Ourse

Adresse : / 45 Rue Saint-Jacques

Ville : 76200 Dieppe

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Dieppe

[Atelier] La Fiesta de Cornebidouille !

La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09 15:30:00

Date(s) :
2026-05-09

La fiesta de Cornebidouille

À l’occasion de la parution de l’album Dans le ventre de Cornebidouille, votre librairie organise La fiesta de Cornebidouille.
Enfilez vos plus belles tenues de sorciers et sorcières et rejoignez-nous samedi 9 mai de 14h30 à 15h30 pour un atelier haut en couleurs.
Au programme apprendre à dessiner Cornebidouille ET un concours de mots fleuris.
Les courageuses et courageux participants repartiront avec de beaux cadeaux.

Pour les enfants de 5 à 8 ans.   .

La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie   lagrandeoursedieppe@gmail.com

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English : [Atelier] La Fiesta de Cornebidouille !

L’événement [Atelier] La Fiesta de Cornebidouille ! Dieppe a été mis à jour le 2026-04-17 par Seine-Maritime Attractivité

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