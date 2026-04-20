[Atelier] La Fiesta de Cornebidouille ! La Grande Ourse Dieppe

Dieppe

[Atelier] La Fiesta de Cornebidouille !

La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09 15:30:00

Date(s) :

2026-05-09

La fiesta de Cornebidouille

À l’occasion de la parution de l’album Dans le ventre de Cornebidouille, votre librairie organise La fiesta de Cornebidouille.

Enfilez vos plus belles tenues de sorciers et sorcières et rejoignez-nous samedi 9 mai de 14h30 à 15h30 pour un atelier haut en couleurs.

Au programme apprendre à dessiner Cornebidouille ET un concours de mots fleuris.

Les courageuses et courageux participants repartiront avec de beaux cadeaux.

Pour les enfants de 5 à 8 ans. .

La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lagrandeoursedieppe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Atelier] La Fiesta de Cornebidouille !

L’événement [Atelier] La Fiesta de Cornebidouille ! Dieppe a été mis à jour le 2026-04-17 par Seine-Maritime Attractivité