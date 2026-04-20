[Atelier] La Fiesta de Cornebidouille ! La Grande Ourse Dieppe
[Atelier] La Fiesta de Cornebidouille ! La Grande Ourse Dieppe samedi 9 mai 2026.
Dieppe
[Atelier] La Fiesta de Cornebidouille !
La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09 15:30:00
Date(s) :
2026-05-09
La fiesta de Cornebidouille
À l’occasion de la parution de l’album Dans le ventre de Cornebidouille, votre librairie organise La fiesta de Cornebidouille.
Enfilez vos plus belles tenues de sorciers et sorcières et rejoignez-nous samedi 9 mai de 14h30 à 15h30 pour un atelier haut en couleurs.
Au programme apprendre à dessiner Cornebidouille ET un concours de mots fleuris.
Les courageuses et courageux participants repartiront avec de beaux cadeaux.
Pour les enfants de 5 à 8 ans. .
La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lagrandeoursedieppe@gmail.com
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English : [Atelier] La Fiesta de Cornebidouille !
L’événement [Atelier] La Fiesta de Cornebidouille ! Dieppe a été mis à jour le 2026-04-17 par Seine-Maritime Attractivité
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