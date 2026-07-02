Atelier La main à la pâte de 7 à 9 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon
mercredi 12 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon
Informations pratiques
Bougon
Atelier La main à la pâte de 7 à 9 ans
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Pour les enfants de 7 à 9 ans.
De la terre au pot, une découverte pas à pas des étapes de fabrication d’une poterie, depuis le modelage de l’argile jusqu’à la décoration finale.
Production à ramener à la maison. .
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier La main à la pâte de 7 à 9 ans
L’événement Atelier La main à la pâte de 7 à 9 ans Bougon a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 79
À voir aussi à Bougon (Deux-Sèvres)
- Stage tissage adulte Musée des tumulus de Bougon Bougon 9 juillet 2026
- Atelier Artisanat du cuir néo de 8 à 12 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon 17 juillet 2026
- Atelier Préhisto’graff de 7 à 9 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon 22 juillet 2026
- Atelier À la mode néo de 3 à 6 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon 23 juillet 2026
- Atelier La main à la pâte en famille dès 3 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon 23 juillet 2026