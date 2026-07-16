Atelier : la plus belle corbeille de fruits pourris, Musée Fabre, Montpellier

Informations pratiques

Atelier : la plus belle corbeille de fruits pourris 19 et 20 septembre Musée Fabre Hérault

Sur inscription 30 minutes avant chaque créneaux le jour même dans

le hall du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez vous essayer au dessin devant les œuvres du musée, accompagné d’un artiste plasticien. À travers l’observation et la pratique, découvrez les mystères et les codes cachés des natures mortes, véritables témoins du temps, de la mémoire et des savoir-faire d’autrefois.

À partir de 7 ans. Tout public.

Musée Fabre 39 Boulevard de Bonnes Nouvelles, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467148300 https://www.museefabre.fr Riches collections de peintures de toutes les écoles : œuvres italiennes des XVIe et des XVIIe siècles, beaux tableaux espagnols et flamands, l’école hollandaise est représentée par ses meilleurs maîtres, mais la place prépondérante est occupée par la peinture française du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Collection de dessins italiens et français du XVIIe au XIXe siècle. Sculptures bronzes, céramique italienne et française. Tramway lignes 1, 2 stations Comédie et Corum, ligne 4 station Corum.

Venez vous essayer au dessin devant les oeuvres du musée et

Vue de l’atelier; photo: Amélie Belin© Musée Fabre Montpellier 3M