Atelier La préhistoire du bout des doigts Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement
Atelier La préhistoire du bout des doigts Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement samedi 13 juin 2026.
Marseille 4e Arrondissement
Atelier La préhistoire du bout des doigts
Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026.
De 10h à 12h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Les mercredis de l’Agora vous donne rendez-vous au Muséum d’histoire naturelle de Marseille sur une thématique mensuelle.Enfants
Découvrez de façon ludique les matières naturelles utilisées à la préhistoire. Saurez-vous les reconnaître uniquement par le toucher ?
Par les médiateurs et médiatrices du Muséum de Marseille.
Journées Européennes de l’Archéologie (JEA)
• Famille, enfant dès 5 ans
• Sans réservation et dans la limite des places disponibles .
Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 50
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English :
Les mercredis de l’Agora (Wednesdays in the Agora) takes place at Marseille’s Natural History Museum, with a monthly theme.
L’événement Atelier La préhistoire du bout des doigts Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Ville de Marseille
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