Atelier : La préhistoire du bout des doigts, Muséum d’histoire naturelle Marseille, Marseille
Atelier : La préhistoire du bout des doigts, Muséum d’histoire naturelle Marseille, Marseille samedi 13 juin 2026.
Atelier : La préhistoire du bout des doigts 13 et 14 juin Muséum d’histoire naturelle Marseille Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00
Atelier : La préhistoire du bout des doigts
Découvrez de façon ludique les matières naturelles utilisées à la préhistoire. Saurez-vous les reconnaître uniquement par le toucher ?
Par les médiateurs et médiatrices du Muséum de Marseille.
Famille, enfant dès 5 ans
Sans réservation et dans la limite des places disponibles
Muséum d’histoire naturelle Marseille Palais Longchamp (aile droite) Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 91 14 59 50 https://musees.marseille.fr/museum-dhistoire-naturelle-de-marseille-mhnm-0 Le Muséum d’histoire naturelle de Marseille est un établissement patrimonial, bicentenaire, scientifique et culturel de premier plan. Labellisé Musée de France, outil essentiel de partage des
savoirs naturalistes pour toutes et tous, il s’appuie sur une riche programmation culturelle et scientifique et sur des espaces dédiés à la médiation, à l’accueil des publics et aux expositions. Il se
distingue par la qualité de ses collections naturalistes (botanique, zoologie, paléontologie…) dont moins de I % des 600 000 spécimens conservés y sont exposés. Il accueille près de 187 000 visiteurs par an, avec plus de 15 000 scolaires, offrant un socle commun de connaissances pour relever les enjeux actuels de notre société. La ligne de métro 1 dessert la station “Cinq Avenues et la ligne de tramway T2
Atelier : La préhistoire du bout des doigts
@MHNM_VDM
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