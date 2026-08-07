Atelier La retouche en fête ! Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Atelier La retouche en fête !

Mercredi 30 décembre 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-30 14:30:00

fin : 2026-12-30 16:00:00

Date(s) :

2026-12-30

Atelier La retouche en fête ! au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants

Comme les photographes professionnels, adopte la méthode de retouche la plus adaptée et la plus festive pour mettre en valeur ton cliché. Couleurs à améliorer, erreurs à gommer, paillettes, strass et motifs à rajouter…



Les photographes ont tous leur techniques pour parfaire leur travail, alors pourquoi pas toi ?



• Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte

• Durée 1h30

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Retouching Is a Party! Workshop at the Marseille History Museum.

L’événement Atelier La retouche en fête ! Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Ville de Marseille