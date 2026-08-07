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AGENDA · Marseille 1er Arrondissement

Atelier La retouche en fête ! Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

mercredi 30 décembre 2026 · Centre Bourse · Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Début
mercredi 30 décembre 2026
Fin
mercredi 30 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Centre Bourse
Adresse
2 rue Henri Barbusse
Ville
13001 Marseille 1er Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 1er Arrondissement

Atelier La retouche en fête !

Mercredi 30 décembre 2026 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-30 14:30:00
fin : 2026-12-30 16:00:00

Date(s) :
2026-12-30

Atelier La retouche en fête ! au Musée d’Histoire de Marseille.Enfants
Comme les photographes professionnels, adopte la méthode de retouche la plus adaptée et la plus festive pour mettre en valeur ton cliché. Couleurs à améliorer, erreurs à gommer, paillettes, strass et motifs à rajouter…

Les photographes ont tous leur techniques pour parfaire leur travail, alors pourquoi pas toi ?

• Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte
• Durée 1h30
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles   .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Retouching Is a Party! Workshop at the Marseille History Museum.

L’événement Atelier La retouche en fête ! Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Ville de Marseille

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