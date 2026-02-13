Atelier La rivière à MoulinSart 3-6 ans Fillé

Atelier La rivière à MoulinSart 3-6 ans

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27 11:00:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-09-09 2026-10-14

Pourquoi MoulinSart est-elle devenue une île ? À quoi sert le barrage sur la rivière ? Que se passe-t-il lorsque l’île est inondée, comment se créent les crues et comment les empêcher ?

Grâce à plusieurs expériences et observations adaptée à leur jeune âge, sur maquette, sur le terrain et avec du matériel d’activité à construire, les enfants s’initient à ces questions.

6€ par participant 3 à 6 ans durée 1h .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Why did MoulinSart become an island? What is the purpose of the river dam? What happens when the island floods, and how can flooding be prevented?

