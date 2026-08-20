Atelier « la tapisserie au Moyen Âge », Musée Urgonia, Orgon

Informations pratiques

Atelier « la tapisserie au Moyen Âge » Vendredi 18 septembre, 14h00 Musée Urgonia Bouches-du-Rhône

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Atelier « La tapisserie au Moyen Âge » pour les enfants de 8 à 12 ans au Musée Urgonia. Les enfants découvrent l’histoire, la fabrication et les rôles d’une tapisserie médiévale. Puis, ils explorent les représentations de ces broderies en insistant sur la tenture dite de la Dame à la licorne. Enfin, sur un papier cartonné, ils assemblent et collent des éléments de décor qu’ils auront au préalable découpé pour réaliser une scène médiévale.

Musée Urgonia Chemin des aires 13660 Orgon Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490730954 Le musée Urgonia se situe dans l’ancienne prison du village. Ce bâtiment chargé d’histoire, reconverti en un lieu culturel, conserve les traces de sa fonction originelle (double barreaudage, graffitis de prisonniers) Autoroute A7 : Sortie n° 25 Cavaillon puis suivre direction Saint-Rémy, Orgon

Atelier « La tapisserie au Moyen Âge » pour les enfants de 8 à 12 ans au Musée Urgonia. Les enfants découvrent l’histoire, la fabrication et les rôles d’une tapisserie médiévale. Puis, ils explorent…

Musée Urgonia