Atelier L’Académie Citoyenne : Les médias en France Maison de la Conversation Paris

Informations pratiques

À l’approche de la présidentielle de 2027, médias, réseaux sociaux, IA et désinformation pèseront fortement sur notre manière de nous informer et de dialoguer. Qui produit, finance et régule l’information, et comment faits, opinions ou manipulations façonnent-ils le débat ?

Un atelier participatif mêlant repères clés et mises en situation pour comprendre l’écosystème médiatique, expérimenter d’autres façons de dialoguer, et construire ses propres propositions pour mieux informer les citoyens.

Pour qui ?

Pour toutes celles et ceux qui :

veulent comprendre les grands débats de la présidentielle de 2027

de la présidentielle de 2027 ont envie de mieux dialoguer avec des personnes qui ne pensent pas comme eux

avec des personnes qui ne pensent pas comme eux souhaitent prendre confiance dans leur capacité à s’informer, argumenter et participer au débat citoyen

dans leur capacité à s’informer, argumenter et participer au débat citoyen ou sont tout simplement curieux !

Chaque mois, un atelier participatif pour apprendre à mieux dialoguer, acquérir des repères fiables et se forger sa propre opinion.

L’atelier est non partisan, accessible à tous et fondé sur un cadre d’écoute et de bienveillance.

Au programme

Comprendre l’essentiel : Comment les Français s’informent-ils ? Qui paie l’information et qui possède les médias ? Quel rôle jouent les réseaux sociaux, l’IA et la désinformation dans nos démocraties ?

Comment les Français s’informent-ils ? Qui paie l’information et qui possède les médias ? Quel rôle jouent les réseaux sociaux, l’IA et la désinformation dans nos démocraties ? Changer de point de vue : Des mises en situation pour comprendre différentes façons de s’informer et différentes positions sur les médias

Des mises en situation pour comprendre différentes façons de s’informer et différentes positions sur les médias Mieux dialoguer : Un mini théâtre-forum pour tester d’autres manières d’écouter, de reformuler, d’argumenter et de réagir face à un désaccord ou à une information douteuse

Un mini théâtre-forum pour tester d’autres manières d’écouter, de reformuler, d’argumenter et de réagir face à un désaccord ou à une information douteuse Construire ensemble : Imaginer collectivement des propositions pour mieux informer les citoyens et améliorer la qualité du débat public

Atelier « Médias & Démocratie » : apprenez à déjouer la désinformation avant 2027 ! Théâtre-forum, décryptage & débats bienveillants.

Le jeudi 24 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T21:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.helloasso.com/associations/l-academie-citoyenne/evenements/medias-peut-on-encore-bien-s-informer communication@maisondelaconversation.org



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