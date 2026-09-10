Atelier Laine feutré à la Résidence d’Artiste, Résidence d’artiste, Issoudun
samedi 19 septembre 2026 · Résidence d'artiste · Issoudun
Informations pratiques
Atelier Laine feutré à la Résidence d’Artiste 19 et 20 septembre Résidence d’artiste Indre
10 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Artiste plasticienne, Laurane Desjonquères utilise le textile pour questionner le vivant et les savoir-faire artisanaux, explorant les liens entre tradition et modernité, nature et urbanisation.
Diplômée de la Villa Arson, elle transforme à Issoudun les adventices locales en œuvres de laine feutrée et sculptures tricotées, valorisant ce que la société délaisse (laine française, mauvaises herbes), avec une approche lente et réfléchie.
Atelier « Laine feutrée » : 10h à 11h / sur inscription au 02 54 21 01 76 – Gratuit
Résidence d’artiste 2 rue de la Triperie 36100 Issoudun Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0254210176 »}]
Artiste plasticienne, Laurane Desjonquères utilise le textile pour questionner le vivant et les savoir-faire artisanaux, explorant les liens entre tradition et modernité, nature et urbanisation.
©Musée de l’Hospice Saint-Roch
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