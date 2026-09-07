Visite guidée du Musée de l’Hospice Saint-Roch, Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun

Informations pratiques

Visite guidée du Musée de l’Hospice Saint-Roch 19 et 20 septembre Musée de l’Hospice Saint-Roch Indre

40 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Salles des malades, chapelle gothique flamboyant (XVᵉ–XVIᵉ s.), apothicairerie du XVIIᵉ, le clavecin Jean II Denis (1648, le plus ancien signé au monde) et la collection de Papouasie-Nouvelle-Guinée, offerte par les missionnaires d’Issoudun.

Musée de l’Hospice Saint-Roch Rue de l’Hospice Saint-roch, 36100 Issoudun, France Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33254210176 https://www.museeissoudun.tv [{« type »: « phone », « value »: « 0254210176 »}] En voiture : en venant de Paris (2h30), Autoroute A10, sortie Vierzon, puis A20. Deux parking à moins de 50 mètres du musée avec accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. En train : Voie ferrée Paris-Toulouse (depuis la Gare Paris-Austerlitz, en 1h45) La gare d’Issoudun est à 7 min à pied du musée, en prenant par la promenade des Remparts, en longeant le parc F. Mitterrand.

Explorez l’ancien hospice :

©Musée de l’Hospice Saint-Roch