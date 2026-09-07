Visite guidée des Maisons Remarquables d’Issoudun, Office de Tourisme du Pays d’Issoudun, Issoudun

Informations pratiques

Visite guidée des Maisons Remarquables d’Issoudun 19 et 20 septembre Office de Tourisme du Pays d’Issoudun Indre

25 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Issoudun, nichée au cœur du Berry, est une ville où l’histoire se lit à travers ses façades. Ses maisons remarquables, véritables joyaux architecturaux, témoignent de son riche passé médiéval et Renaissance. Voici une immersion dans ces trésors souvent méconnus, mais qui font toute la singularité de cette cité charmante et authentique. Venez découvrir ses maisons remarquables lors des visites guidées proposées par l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme du Pays d’Issoudun Place Saint-Cyr, 36100 Issoudun Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0254217402 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@issoudun.fr »}]

Issoudun, nichée au cœur du Berry, est une ville où l’histoire se lit à travers ses façades.

©PAULINE RIT OTPI