Projection « La Mémoire des murs », Centre de la Mémoire, Issoudun

Informations pratiques

Projection « La Mémoire des murs » Samedi 19 septembre, 17h00 Centre de la Mémoire Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le Centre de la Mémoire vous propose une projection et un échange, autour du film documentaire La Mémoire des murs, réalisé et écrit par Jérôme Mauduit en 2023 (durée 52min), Alisal Production – BIP-TV.

Dans deux cellules du Beffroi d’Issoudun où ils furent incarcérés pour cause de rébellion, des prisonniers allemands ont dessiné leur guerre. Entre novembre 1917 et septembre 1918, leurs graffitis ont exprimé leur révolte, leurs manques et leurs engagements.

Ce film a été tourné en grande partie à Issoudun dans la salle de recherche du Centre de la Mémoire, dans le beffroi lui-même et en ville.

Il a été sélectionné par le Festival du film d’Histoire de Pessac en 2023 puis par Les Rendez-vous de l’Histoire à Blois en 2024

Ce patrimoine est aujourd’hui en danger, la sauvegarde des graffitis et du monument historique qui porte leur histoire est primordiale. La Ville d’Issoudun s’engage sur cette préservation.

Centre de la Mémoire Avenue de Bel Air, 36100 Issoudun Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire

Le Centre de la Mémoire vous propose une projection et un échange, autour du film documentaire La Mémoire des murs.

Jérôme Mauduit / ALISAL Productions