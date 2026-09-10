Ouverture de la Résidence d’Artiste, Résidence d’artiste, Issoudun

Informations pratiques

Ouverture de la Résidence d’Artiste 19 et 20 septembre Résidence d’artiste Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Artiste plasticienne, Laurane Desjonquères utilise le textile pour questionner le vivant et les savoir-faire artisanaux, explorant les liens entre tradition et modernité, nature et urbanisation.

Diplômée de la Villa Arson, elle transforme à Issoudun les adventices locales en œuvres de laine feutrée et sculptures tricotées, valorisant ce que la société délaisse (laine française, mauvaises herbes), avec une approche lente et réfléchie.

Résidence d’artiste 2 rue de la Triperie 36100 Issoudun Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire

Artiste plasticienne, Laurane Desjonquères utilise le textile pour questionner le vivant et les savoir-faire artisanaux, explorant les liens entre tradition et modernité, nature et urbanisation.

©Musée de l’Hospice Saint-Roch