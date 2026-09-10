Visite commentée du service patrimoine de l’agence Ciclic, PIAF (Pôle Images, Arts et Formations), Issoudun

Informations pratiques

Visite commentée du service patrimoine de l’agence Ciclic Samedi 19 septembre, 14h00 PIAF (Pôle Images, Arts et Formations) Indre

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ouverture des locaux de la mission patrimoine de Ciclic. L’équipe de Ciclic vous propose des visites commentées des locaux qui vous permettront de découvrir les coulisses de la mission et de répondre à la question suivante : comment les films sont collectés, conservés, numérisés et rendus accessibles au grand public ? Il n’y aura plus aucun secret sur cette action de service public.

Cette visite se fera en lien avec les équipes de Bip TV afin de vous faire découvrir deux acteurs de l’audiovisuel sur la ville d’Issoudun.

Adresse : Ciclic patrimoine, le PIAF, hall A, rue bat le tan 36100 Issoudun

PIAF (Pôle Images, Arts et Formations) Rue du Bât le Tan, 36100 Issoudun, France Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire https://www.issoudun.fr/au-quotidien/formation-2/ Terminée en 1950, la première tranche de travaux réoriente l’accès principal de l’usine sur la rue du Bat-le-Tan, grâce à ensemble bâti notamment dédié à l’administration de l’entreprise. Le corps d’entrée, dont la composition symétrique et monumentale renvoie au style Art déco de l’entre-deux-guerres, est encadré par deux corps de bâtiment. L’un, à l’est, est édifié sur deux niveaux et l’autre, à l’ouest, sur trois niveaux desservis par un imposant escalier exprimé en façade par une vaste verrière en rotonde. Construits en béton armé, les bâtiments sont généreusement percés par des baies orientées au nord, et séparées par des trumeaux minces. Cette première tranche est complétée vers 1955, au sud, par un ensemble d’ateliers en rez-de-chaussée, éclairés par une série de sheds dont les pans verticaux sont vitrés. Une troisième campagne de chantier, vers 1961, complète le bâtiment de René Chapaud par une extension rejoignant la rue des Noues-Chaudes, et reprenant les façades en béton enduit et le motif de la tourelle d’escalier. Peinant à faire face à la concurrence internationale, l’usine Indreco ferme ses portes en 1998 : Léon Cligman encourage sa transformation en pôle culturel, permise par une campagne de réhabilitation menée en 2006 par les architectes Bruno Robinne et Henri-Jean Le Haennec.

Ouverture des locaux de la mission patrimoine de Ciclic. L’équipe de Ciclic vous propose des visites commentées des locaux qui vous permettront de découvrir les coulisses de la mission et de répondre…

©Ciclic Centre-Val de Loire