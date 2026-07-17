Atelier « Lait aux épices, la potion du soir », 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France, Paris

Informations pratiques

Atelier « Lait aux épices, la potion du soir » Samedi 14 novembre, 16h00 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France Paris

Tarifs : Prix 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T16:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T16:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:30:00+01:00

Un atelier sensoriel et cocooning pour faire découvrir aux enfants le monde des épices à travers les mains, le nez, les couleurs, les saveurs et les histoires.

Les enfants sentent, observent, mélangent et écrasent doucement les épices au mortier avant de goûter différentes associations parfumées.

Chacun compose ensuite son propre mélange de lait aux épices à emporter à la maison : une préparation douce et réconfortante pour réchauffer les soirées froides. Cannelle, Anis étoilé, Clous de girofle, Cardamome…

Un moment chaleureux comme une petite cuisine d’hiver où les parfums voyagent et où les tasses deviennent des paysages.

Durée : 1h30

Activité organisée par Francesca – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-lait-aux-epices-la-potion-du-soir-9690

45 Rue Bichat, 75010 Paris, France 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-lait-aux-epices-la-potion-du-soir-9690 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-lait-aux-epices-la-potion-du-soir-9690 »}]

Fabrication d’un mélange d’épice pour le lait du soir