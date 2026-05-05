Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Land Art au jardin du Musée Pissarro, Jardin du musée Pissarro, Pontoise

Atelier Land Art au jardin du Musée Pissarro, Jardin du musée Pissarro, Pontoise

Atelier Land Art au jardin du Musée Pissarro, Jardin du musée Pissarro, Pontoise dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Jardin du musée Pissarro

Adresse : 17 rue du Château 95300 Pontoise

Ville : 95300 Pontoise

Département : Val-d'Oise

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Atelier Land Art au jardin du Musée Pissarro Dimanche 7 juin, 10h00, 14h00 Jardin du musée Pissarro Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Ateliers Land Art de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

  • 1 atelier de fabrication d’une libellule géante avec des végétaux qui sera accrochée à un arbre
  • 1 atelier de fabrication de petits insectes à accrocher sur la libellule

Jardin du musée Pissarro 17 rue du Château 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France
Ateliers Land Art

©villedepontoise

À voir aussi à Pontoise (Val-d'Oise)