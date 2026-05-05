Atelier Land Art au jardin du Musée Pissarro, Jardin du musée Pissarro, Pontoise
Atelier Land Art au jardin du Musée Pissarro, Jardin du musée Pissarro, Pontoise dimanche 7 juin 2026.
Atelier Land Art au jardin du Musée Pissarro Dimanche 7 juin, 10h00, 14h00 Jardin du musée Pissarro Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Ateliers Land Art de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
- 1 atelier de fabrication d’une libellule géante avec des végétaux qui sera accrochée à un arbre
- 1 atelier de fabrication de petits insectes à accrocher sur la libellule
Jardin du musée Pissarro 17 rue du Château 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France
Ateliers Land Art
©villedepontoise
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