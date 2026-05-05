Animation « Voir le potager autrement » au jardin pédagogique de Pontoise 6 et 7 juin Le jardin pédagogique de Pontoise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin pédagogique de Pontoise est créé et géré par l’association Pontoise Durablement . Autrement appelé Jardin de la Transition Ecologique il a pour vocation de sensibiliser à la production de fruits et légumes en autonomie. L’objectif est de fournir un espace de partage et d’apprentissage aux techniques de semis et de culture en permaculture sur Pontoise. Il est aussi un lieu d’apprentissage de l’apiculture avec 3 ruches pédagogiques gérées par les membres de l’association. Ouvert aux membres et aux scolaires.

L’association vous propose une animation « Voir le potager autrement »: Exposition gestion visuelle des besoins du potager

Le jardin pédagogique de Pontoise 4 allée du château vieux de Saint-Martin 95300 Pontoise Pontoise 95300 Saint-Martin Val-d’Oise Île-de-France

Exposition « Voir le potager autrement »

©villedepontoise