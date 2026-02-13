Jeu, Caméléon, Pontoise

Jeu Samedi 6 juin, 11h00 Caméléon Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:50:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:50:00+02:00

C’est l’histoire de Basile, un enfant à l’imagination débordante, qui se confronte à la réalité d’un premier jour d’école. Comment gérera-t-il sa différence? Parviendra-t-il à en faire une force?

TT TÉLÉRAMA – On aime beaucoup! « Des scènes de la vie de tous jours qui se confondent avec celles, abstraites, de la rêverie, entre douceur et obstacles à surmonter. »

Cette histoire s’insipire de faits réels, des difficultés que peuvent rencontrer certains enfant « dys » c’est à dire des enfants ayant différents troubles cognitifs (dyslexies, troubles de l’attention…)

Un spectacle qui met l’accent sur l’imaginaire débordant, et parfois encombrant, d’un enfant lors de situations quotidiennes (école, maison,rue…). L’imaginaire trop peu valorisé dans les milieux éducatifs apparaît dans ce récit comme une autre voie envisageable.

Caméléon Avenue Redouane Bougara, 95300 Pontoise Pontoise 95300 Les Louvrais Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « akanladeriv@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.akanladeriv.com/ »}]

A Kan la Deriv’ – Directeur artistique: Anthony Diaz differences dys

Anthony Diaz et Pierre Lafargue