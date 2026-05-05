Exposition « Le Vieux Pontoise, d’hier à aujourd’hui » – jardin partagé de la Harengerie, Jardin de la Harengerie, Pontoise
Exposition « Le Vieux Pontoise, d’hier à aujourd’hui » – jardin partagé de la Harengerie, Jardin de la Harengerie, Pontoise samedi 6 juin 2026.
Exposition « Le Vieux Pontoise, d’hier à aujourd’hui » – jardin partagé de la Harengerie 6 et 7 juin Jardin de la Harengerie Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Sur le site de l’ancien presbytère de Saint-Maclou, une friche s’étendait… Depuis 8 ans, c’est un jardin partagé, créé par les habitants du quartier. Un havre de biodiversité, où les cultures potagères côtoient une flore sauvage soigneusement préservée.
Dans le Jardin Partagé de la Harengerie, vous pourrez découvrir l’exposition « Le vieux Pontoise, d’hier à aujourd’hui ».
Jardin de la Harengerie 13 rue de la Harengerie 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France
Exposition « Le Vieux Pontoise, d’hier à aujourd’hui »
©Ville de Pontoise
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