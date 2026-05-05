Visite libre du jardin du musée Tavet-Delacour, Jardin du musée Tavet Delacour, Pontoise

Visite libre du jardin du musée Tavet-Delacour 6 et 7 juin Jardin du musée Tavet Delacour Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin, adossé aux anciennes casemates, présente une collection de sculptures anciennes (chapiteaux, gargouilles, vestiges de Pontoise), une allée couverte, des œuvres contemporaines d’Otto Freundlich ainsi que les ouevres de clara Tournay et Arièle Rozowy, artistes contemporaines qui mettent en lumière la mémoire et la place des femmes à travers formes, matières et couleurs.

Une promenade artistique et romantique.

Jardin du musée Tavet Delacour 4 rue Lemercier 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France

Visite libre

Ville de Pontoise