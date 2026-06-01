Ouverture du jardin écologique du CAUE 95 le samedi 6 juin de 10h à 16h, Moulin de la Couleuvre-CAUE, Pontoise

Ouverture du jardin écologique du CAUE 95 le samedi 6 juin de 10h à 16h Samedi 6 juin, 10h00 Moulin de la Couleuvre-CAUE Val-d’Oise

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, le jardin écologique du CAUE 95 vous accueille le 6 juin avec des ateliers, des visites, des conseils de jardinage durable, des supports pédagogiques et un Troc Plantes ouvert à tous.

Le jardin écologique expérimental du Moulin de la Couleuvre vous ouvre ses portes !

Depuis plus de 30 ans, ce lieu unique est entretenu en gestion différenciée par le CAUE 95 et constitue un véritable laboratoire vivant de la biodiversité.

Venez explorer la diversité de ses milieux, observer la richesse de sa flore et de sa faune, et échanger avec les paysagistes du CAUE pour découvrir des solutions concrètes à mettre en œuvre chez vous — au jardin, sur un balcon ou même au pied de votre rue …

Tout au long de la journée, l’équipe du CAUE 95 vous propose des ateliers pour comprendre, expérimenter et adopter des pratiques respectueuses de l’environnement.

Au programme :

Profitez d’une visite libre, participez au troc de plantes, découvrez l’animation « Des arbres qui dessinent » et contribuez au mur collaboratif « Mon arbre préféré en Val d’Oise ».

Programme des ateliers :

10h-11h : La fabrique de lessive au lierre !

11h : Insecte ! A la recherche des petites bêtes !

14h-15h : Atelier Cyanotype avec les plantes

15h : Café au jardin : Discussion sur le rôle écologique des arbres avec une paysagiste (env’ 30)

Inscription

Important : Les ateliers se font sur inscription (recommandé) & les visites sont libres

Moulin de la Couleuvre-CAUE Rue des Deux Ponts 95300 Pontoise Pontoise 95300 Les Pâtis Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFy7gvIuiE0bKbNdY9RfInsNL0PHrysaHZCK0BckoJVozcpg/viewform?usp=preview »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Le jardin u00e9cologique expu00e9rimental du Moulin de la Couleuvre vous ouvre ses portes Samedi 6 juin, le jardin est ouvert de 10h u00e0 16h : profitez du2019une visite libre, participez au troc de plantes, du00e9couvrez lu2019animation u00abu202fDes arbres qui dessinentu202fu00bb et contribuez au mur collaboratif u00abu202fMon arbre pru00e9fu00e9ru00e9 en Val du2019Oiseu202fu00bb. », « type »: « rich », « title »: « Rendez-vous aux jardins 2026 », « thumbnail_url »: « https://lh4.googleusercontent.com/NYLqI4CgDZCDOHLUErGreulzASYhqoIrMXz71kE-fiwCgdz-JEJQmIEljAMGh_YY2_ZMSFj6hfNoJeg=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFy7gvIuiE0bKbNdY9RfInsNL0PHrysaHZCK0BckoJVozcpg/viewform?usp=preview&embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 1442}}, « messages »: [« You may also change height by appending &_height= to the URL itself. »], « html »: «

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Le jardin géré de façon écologique est composé d’une mare, de berges, d’une prairie et d’un potager.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, le jardin écologique du CAUE 95 vous accueille le 6 juin avec des ateliers, des visites, des conseils de jardinage durable, des supports pédagogiques et…

©CAUE 95