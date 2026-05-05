Des arbres qui dessinent – CAUE, Moulin de la Couleuvre-CAUE, Pontoise

Des arbres qui dessinent – CAUE Samedi 6 juin, 10h00 Moulin de la Couleuvre-CAUE Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Depuis plus de 30 ans, ce lieu unique est entretenu en gestion différenciée par le CAUE 95 et constitue un véritable laboratoire vivant de la biodiversité.

Découvrez l’animation « Des arbres qui dessinent »

Moulin de la Couleuvre-CAUE Rue des Deux Ponts 95300 Pontoise Pontoise 95300 Les Pâtis Val-d’Oise Île-de-France Le moulin de la Couleuvre, peint par Cézanne, est aujourd’hui géré par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-d’Oise.

Le jardin géré de façon écologique est composé d’une mare, de berges, d’une prairie et d’un potager.

Atelier « Des arbres qui dessinent »

Ville de Pontoise