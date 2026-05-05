Lecture de paysage au jardin du Musée Pissarro, Jardin du musée Pissarro, Pontoise

Lecture de paysage au jardin du Musée Pissarro Samedi 6 juin, 14h00 Jardin du musée Pissarro Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Animation dans le jardin du musée pissarro autour de la lecture de paysage, découverte des plantes, croquis d’observations par Gilles Lemaire.

Jardin du musée Pissarro 17 rue du Château 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France

Atelier « lecture de paysage, découverte des plantes, croquis d’observations »

©villedePontoise