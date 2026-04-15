Visites théâtralisées du Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise, Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise, Pontoise

Visites théâtralisées du Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise Samedi 23 mai, 18h30 Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise Val-d’Oise

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

★ L’événement de la soirée : une visite théâtralisée hors du commun

Et si vous vous laissiez conter l’histoire des peintres du XIXe siècle, guidé·e à travers leurs tableaux par l’épouse d’un marchand d’art ? Le Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise vous propose une soirée unique : une visite théâtralisée créée sur mesure, où le passé prend vie sous vos yeux.

Redécouvrez les toiles mythiques de Camille Pissarro, comprenez les fondements du mouvement impressionniste et explorez la manière dont Pontoise a été représentée et rêvée en peinture au XIXe siècle, à travers une expérience vivante, émouvante et inoubliable.

Compagnie du Bal de Saint-Bonnet · Création sur-mesure pour la Nuit des Musées 2026

Horaires des visites théâtralisées

Plusieurs séances tout au long de la soirée — places limitées, réservation obligatoire : 18h30, 19h15, 20h00, 20h45 et 21h30.

Réservations : musee@ville-pontoise.fr ou 01 30 73 90 77

Musée d’Art et d’Histoire Pissarro – Pontoise (MAHPP)

17, rue du Château

Les visites libres du MAHPP sont accessibles et gratuites sans réservation dès 11h.

Nuit des Musées 2026 · Ville de Pontoise · Événement coordonné par le Ministère de la Culture

Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise 17 rue du château 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 01 30 73 90 77 https://ville-pontoise.fr/le-musee-dart-et-dhistoire-pissarro-pontoise-mahpp https://www.facebook.com/mahppontoise/ [{« type »: « email », « value »: « musee@ville-pontoise.fr »}] [{« link »: « mailto:musee@ville-pontoise.fr »}] Le MAHPP est un musée de territoire mettant en valeur les riches collections de la Ville d’Art et d’Histoire de Pontoise qui proviennent de la collection historique de la ville au musée Tavet-Delacour (actuellement fermé pour d’importants travaux) et de la collection du musée Camille Pissarro créé en 1980.

Une sélection d’œuvres provenant de ces collections exceptionnelles vous est présentée au sein du parcours regroupant des œuvres du XVIIe au XXIe siècle, intitulé ‘Du Paysage à l’Abstraction’. Cet accrochage met en lumière nombre d’artistes ancré dans l’histoire du territoire de Pontoise et de ses alentours tels que Camille Pissarro et ses fils, Freundlich, Caillebotte, Daubigny, Cabat, Boggio, Marcoussis, Matisse, Valmier, Hayet, Goldfarb, Rodin, Arp, Breuer, Zadkine, Piette, etc.

A l’étage, les deux pièces du cabinet d’arts graphiques permettent par cycle de 3 mois, de vous faire découvrir la collection de plus de 3000 dessins, photographies et estampes du MAHPP, de Bouchardon à Picasso, en passant par Caillebotte, Camille Pissarro, Béliard, Lefuel, Jiménez, Le Lorrain, Thornley et tant d’autres.

Le musée est installé dans une belle demeure de la fin du XIXe siècle située sur le site de l’ancien château qui domine l’Oise. Il bénéficie à ce titre d’un magnifique panorama sur Pontoise et sur l’Oise, dont les visiteurs peuvent également se délecter depuis le parc et la terrasse du musée où ils sont invités à s’installer pour poursuivre l’expérience muséale et patrimoniale (attention : la consommation d’alcool y est prohibée, merci de respecter les lieux en jetant vos déchets dans la poubelle disposée à cet effet).

Le parc, ouvert aux horaires du MAHPP, est accessible gratuitement. L’entrée se fait par l’accueil du musée.

Visites théâtralisées

©MAHPP IA