Visite guidée de la Nuit des Musées au Carré Patrimoine, Carré Patrimoine, Pontoise

Visite guidée de la Nuit des Musées au Carré Patrimoine Samedi 23 mai, 18h30 Carré Patrimoine Val-d’Oise

Départ toutes les 30mn de 18h30 à 20h30. Accès par l’impasse Tavet ou par le musée Tavet (escalier sur la gauche).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Profitez d’un guide pour découvrir toutes les richesses du patrimoine pontoisien.

Départ toutes les 30mn de 18h30 à 20h30.

Accès par l’impasse Tavet ou par le musée Tavet (escalier sur la gauche).

Carré Patrimoine 4 rue Lemercier 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 01 34 43 35 77 http://www.ville-pontoise.fr Ancien tribunal ecclésiastique du XVIIe siècle, le Carré Patrimoine accueille le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, qui présente de façon ludique et innovante l’histoire de Pontoise.

Gratuit

Ouvert au public individuel le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h

Groupes sur Rendez-vous du lundi au vendredi.

Accès par l’Impasse TAVET

Accessible aux personnes à mobilité réduite. Accès par train: ligne H depuis Gare du Nord, ligne J depuis Saint-Lazare, RER C, arrêt Pontoise. Accès par l’impasse Tavet

Visite commentée

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