Parcours enfant au MAHPP, musée Pissarro de Pontoise, Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise, Pontoise

Parcours enfant au MAHPP, musée Pissarro de Pontoise Samedi 23 mai, 11h00 Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Livret-jeux à disposition des enfants pour parcourir les salles de façon ludique et autonome. Découvrez les collections en vous amusant!

Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise 17 rue du château 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 01 30 73 90 77 https://ville-pontoise.fr/le-musee-dart-et-dhistoire-pissarro-pontoise-mahpp https://www.facebook.com/mahppontoise/ Le MAHPP est un musée de territoire mettant en valeur les riches collections de la Ville d’Art et d’Histoire de Pontoise qui proviennent de la collection historique de la ville au musée Tavet-Delacour (actuellement fermé pour d’importants travaux) et de la collection du musée Camille Pissarro créé en 1980.

Une sélection d’œuvres provenant de ces collections exceptionnelles vous est présentée au sein du parcours regroupant des œuvres du XVIIe au XXIe siècle, intitulé ‘Du Paysage à l’Abstraction’. Cet accrochage met en lumière nombre d’artistes ancré dans l’histoire du territoire de Pontoise et de ses alentours tels que Camille Pissarro et ses fils, Freundlich, Caillebotte, Daubigny, Cabat, Boggio, Marcoussis, Matisse, Valmier, Hayet, Goldfarb, Rodin, Arp, Breuer, Zadkine, Piette, etc.

A l’étage, les deux pièces du cabinet d’arts graphiques permettent par cycle de 3 mois, de vous faire découvrir la collection de plus de 3000 dessins, photographies et estampes du MAHPP, de Bouchardon à Picasso, en passant par Caillebotte, Camille Pissarro, Béliard, Lefuel, Jiménez, Le Lorrain, Thornley et tant d’autres.

Le musée est installé dans une belle demeure de la fin du XIXe siècle située sur le site de l’ancien château qui domine l’Oise. Il bénéficie à ce titre d’un magnifique panorama sur Pontoise et sur l’Oise, dont les visiteurs peuvent également se délecter depuis le parc et la terrasse du musée où ils sont invités à s’installer pour poursuivre l’expérience muséale et patrimoniale (attention : la consommation d’alcool y est prohibée, merci de respecter les lieux en jetant vos déchets dans la poubelle disposée à cet effet).

Le parc, ouvert aux horaires du MAHPP, est accessible gratuitement. L’entrée se fait par l’accueil du musée.

Visite libre avec livret-jeu pour enfants

©Ville de Pontoise