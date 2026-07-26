Atelier Land Art (créations nature) D19 Larrau
vendredi 7 août 2026 · D19 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Atelier Land Art (créations nature)
D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Karine propose des ateliers de land art au cœur de la forêt d’Iraty, en Soule.
À travers le Land Art, chacun est invité à observer, toucher et récolter les éléments naturels pour créer une oeuvre éphémère en harmonie avec la forêt. Accessible à tous, cet atelier ludique et intuitif ne demande aucun prérequis artistique. Il valorise la création spontanée, l’écoute de soi et la connexion sensible au vivant. Karine vous guide dans une expérience immersive mêlant reconnexion à soi, exploration de la nature et création collective ou individuelle. Rendez-vous à l’espace d’accueil des chalets d’Iraty. À partir de 8 ans. Sur inscription. .
D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Atelier Land Art (créations nature)
L’événement Atelier Land Art (créations nature) Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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