Atelier Land’Art à Lamouly Aire de biodiversité de Lamouly Anglet

Atelier Land’Art à Lamouly

Aire de biodiversité de Lamouly 68 rue de Lamouly Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le printemps est là, l’aire de Lamouly reprend vie !

Venez laisser votre empreinte, même si elle ne sera qu’éphémère et décorer le Havre de biodiversité de Lamouly.

Initiation à la vannerie sauvage et peinture végétale 100% naturel.

Animé par l’association Bio Divers Cité.

Famille (à partir de 3 ans).

Durée 2h. .

Aire de biodiversité de Lamouly 68 rue de Lamouly Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Atelier Land’Art à Lamouly

L’événement Atelier Land’Art à Lamouly Anglet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Anglet