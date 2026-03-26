Atelier Land’Art à Lamouly Aire de biodiversité de Lamouly Anglet
Atelier Land’Art à Lamouly Aire de biodiversité de Lamouly Anglet dimanche 26 avril 2026.
Atelier Land’Art à Lamouly
Aire de biodiversité de Lamouly 68 rue de Lamouly Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Le printemps est là, l’aire de Lamouly reprend vie !
Venez laisser votre empreinte, même si elle ne sera qu’éphémère et décorer le Havre de biodiversité de Lamouly.
Initiation à la vannerie sauvage et peinture végétale 100% naturel.
Animé par l’association Bio Divers Cité.
Famille (à partir de 3 ans).
Durée 2h. .
Aire de biodiversité de Lamouly 68 rue de Lamouly Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Atelier Land’Art à Lamouly
L’événement Atelier Land’Art à Lamouly Anglet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Anglet
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