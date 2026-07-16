Atelier lanterne Inspirations Japon L »artsolite Saint-Jean-en-Royans
mercredi 5 août 2026 · L''artsolite · Saint-Jean-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Jean-en-Royans
Atelier lanterne Inspirations Japon
L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez fabriquer votre lanterne inspirée des traditions Japonaises.
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L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79 bienvenue@lartsolite.com
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English :
Come make your own lantern inspired by Japanese traditions.
L’événement Atelier lanterne Inspirations Japon Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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