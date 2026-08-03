Informations pratiques

Chartres

Atelier L’arbre photographique (Journées Européennes du Patrimoine)

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier ludique dans lequel les participants vont manipuler des photographies datées du milieu du XIXᵉ siècle à nos jours.

À partir de celles-ci, ils vont collectivement constituer un arbre généalogique imaginaire, sur une frise chronologique, donnant vie aux personnages. Animé par Gwenola Furic, spécialiste de la restauration et de la conservation du patrimoine photographique. De 9 à 14 ans, places limitées. Sur inscription. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 03

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English :

A hands-on workshop in which participants will explore photographs dating from the mid-19th century to the present day.

L’événement Atelier L’arbre photographique (Journées Européennes du Patrimoine) Chartres a été mis à jour le 2026-07-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES